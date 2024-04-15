玉山東方灰林鴞 攝影者疑用閃光燈、活鼠誘拍遭舉發

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）保七第六大隊員警夜間巡邏防範盜獵，在玉山國家公園發現一群攝影愛好者疑用閃光燈干擾、活體老鼠誘拍東方灰林鴞，當場開立舉發單；玉管處今天指出，全面杜絕不當拍攝動物行為。

珍貴稀有保育類野生動物東方灰林鴞進入繁殖季，日前疑有攝影愛好者夜間至玉山國家公園誘拍、干擾東方灰林鴞，玉山國家公園管理處今天向中央社記者表示，保安警察第七總隊第六大隊日前夜間巡邏防範盜獵，在新中橫公路東埔山步道停車場發現攝影愛好者群聚。

玉管處指出，這群民眾攜帶專業照相機、長鏡頭，疑用閃光燈干擾、活體老鼠誘拍東方灰林鴞，保七員警當場對1名攜帶活體老鼠的民眾開立1張舉發單，通知當事人陳述意見後研議開罰，呼籲民眾不干擾、不餵食、不接觸野生動物，管理處將全面杜絕不當拍攝行為。

玉管處表示，放置老鼠或以其他食物引誘野生動物捕捉獵物瞬間，或於深夜時分用強光照射拍照，都可能使野生動物或東方灰林鴞受到驚嚇，慌張振翅高飛逃離時可能碰撞尖銳物體而受傷墜地，質疑用東方灰林鴞的生命換來一張「美麗照片」是否代價過大。

玉管處指出，拍攝野生動物應保持適當距離，不要靠近以免動物受驚嚇；勿使用食物誘拍，如此行為是不道德且違背自然法則；請攝影者用耐心仔細觀察動物自然行為，捕捉真實一瞬間，請敬重自然、尊重生命。

玉管處指出，誘拍等騷擾行為涉觸犯野生動物保育法第18條，致死最重依同法第42條第1項處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金；在玉山國家公園餵食野生動物，可依國家公園法第13條第8款、玉山國家公園區域內禁止事項第11點舉發。

根據玉管處資料，東方灰林鴞體長約40公分，肩羽有黃白色斑點，腹面黃褐色，密布深褐色縱橫交錯斑紋，喜歡吃鼠類、鳥類，尤其是高海拔特有的台灣森鼠及高山白腹鼠居多，族系在歐洲、亞洲、非洲廣泛分布，在台灣玉山、太魯閣、雪霸國家公園海拔1800公尺以上環境，及其他中高海拔山區常見身影，是台灣所有貓頭鷹棲息海拔最高的種類，鳴叫聲「忽、忽」。（編輯：陳仁華）1130415