台北律師公會前會計侵吞千萬公款 判刑7年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）台北律師公會前會計李姓女子，涉嫌於在職期間侵吞6000萬餘元公款，一審判刑4年，二審認為罪責難謂相當，因此改重判7年，未扣案犯罪所得沒收，日前最高法院駁回上訴定讞。

台北地檢署調查，李女時任台北律師公會秘書處會計人員，涉嫌利用職務上經手北律金融帳戶款項調撥之便，侵吞經手款項，並竄改帳簿資料以掩飾犯行。

台北律師公會理監事於民國109年8月間就任，同年12月25日察知李女涉嫌侵吞款項後，委請會計師進行內部調查，110年1月13日解僱李女，同時提出刑事告訴並進行假扣押。李女繳回部分侵占的新台幣640萬元。

台北地檢署偵辦後，之前已就李女於102年度至109年度涉案部分，多次依業務侵占等罪起訴，累計侵占金額約6000萬餘元。

一審台北地方法院依侵占等罪判處李女有期徒刑4年。案經上訴，二審台灣高等法院認為，李女犯罪時間甚長，扣除已返還款項，仍剩餘5000萬餘元，對於法益侵害甚鉅，一審刑度過輕，因此撤銷原判，改判刑7年，未扣案犯罪所得沒收。

檢察官不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決量刑妥適，調查完備，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130419