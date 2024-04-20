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嘉義女騎士追撞後滾到車道 遭遊覽車輾過喪命

2024/4/20 13:17（4/20 13:46 更新）
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覃姓女子20日上午騎機車經過嘉義市林森西路與民權路口，覃女追撞前方腳踏車後，倒地滾至車道，遭遊覽車輾過，覃女送醫不治，後續由警方調查事故原因。 （警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年4月20日
覃姓女子20日上午騎機車經過嘉義市林森西路與民權路口，覃女追撞前方腳踏車後，倒地滾至車道，遭遊覽車輾過，覃女送醫不治，後續由警方調查事故原因。 （警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年4月20日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市20日電）覃姓女子今天早上7時許騎機車經過嘉義市林森西路與民權路口，先撞前方腳踏車，覃女倒地滾至車道遭遊覽車輾過，送醫不治，警方全案依過失致死罪將遊覽車駕駛送辦。

嘉義市第一警分局表示，今天早上7時許接獲民眾報案，指稱林森西路與民權路口發生車禍，有人倒地不起。

嘉義市消防局派員到場，李姓腳踏車騎士的上肢擦傷、後腰感覺疼痛，送嘉義基督教醫院治療，至於覃姓女子（48歲）明顯死亡，未送醫，後續由警方調查事故原因。

警方調查，覃姓女子今天早上騎機車行駛林森西路，由西往東直行慢車道，追撞前車腳踏車，覃女在追撞後倒地滾至車道，遭王姓男子所駕駛遊覽車輾過。警方趕到時，遊覽車已經離開現場，經聯繫遊覽車公司，王男稍早自行到派出所報到。

王男當時開車載著30多人要到嘉義縣民雄鄉，他向警方表示，案發當時並沒有感覺有壓到人，所以繼續行程。其他乘客也說乘坐時，未感覺到異樣。

警方表示，覃女、王男和李姓腳踏車騎士酒測值皆為0，全案依過失致死罪將王男送辦。（編輯：謝雅竹）1130420

#車禍
#嘉義市
#遊覽車
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