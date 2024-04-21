禮讓救護車遭撞引熱議 警：違者開罰和吊銷駕照

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）網友上傳因禮讓救護車而遭追撞交通事故影片，引發網友熱議是否要禮讓。對此，北市警方今天表示，若聽聞消防或救護車警號卻不立即避讓者，可處新台幣3600元罰鍰和吊銷駕照。

「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」昨天在YouTube頻道上傳影片，主題為「所以我到底要不要讓呢」，從影片內容可看到機車騎士聽到救護車警號聲後，隨即減速停車禮讓，卻遭後方機車衝撞摔飛。引發網友熱議，有人說「這是三寶型魚雷，命中率百分百」，也有網友表示「神風特攻隊，之前也被這樣追撞」。

台北市警察局大同分局今天透過新聞稿說明，此案發生時間為19日上午8時36分許，32歲陳姓男機車騎士案發時沿民權西路行駛至重慶北路三段，因停等禮讓鳴警報器救護車通行，遭同向後方機車騎士28歲林男碰撞，造成2人四肢有多處擦挫傷，並送醫治療。

大同分局指出，依據道路交通安全規則第93條2項規定「消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制」。

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另外，依道交處罰條例第45條第2項規定「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照」。

大同分局提醒，駕駛行經有號誌路口時，即便是綠燈，除與前車保持適當安全距離外，仍應提高警覺，注意有無執行緊急任務的特種車輛並禮讓其優先通行，以維持行車安全。（編輯：方沛清）1130421