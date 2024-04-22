法官協會：司法院應儘速落實放寬管考、合理分案

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（中央社記者林長順台北22日電）近日發生法官墜樓身亡、辦公室昏迷、書記官因病過世等事件。法官協會今天聲明，期盼司法院快速落實合理分案、放寬管考等作為，積極溝通加快補充人力到位時程，多方尋求解方。

士林地方法院李姓法官今年4月12日凌晨墜樓身亡，中華民國法官協會19日串連各地法官發起獻上白花的活動，表達對李法官的不捨與追思。

司法院院長許宗力事發後發表「給法官的一封信」，強調司法院正在積極與行政院協商，並研擬修正法院組織法等法規，希望再次突破總員額法對司法人員的員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕法官及司法人員工作負荷。

司法院也在17日召開檢討會議，並做出4大決議，包括研議法官合理結案量、放寬管考、各法院研究報告採自由參加及持續推動濫訴防杜規範的立法措施。

法官協會今天發表聲明，表示經媒體報導得悉苗栗地院少年庭陳姓書記官於任職期間因病過世，而書記官向來是法官業務上最緊密合作夥伴，獲知這樣消息，法官群體們同感哀慟，法官協會表達沉痛哀悼與不捨。

另外，台灣高等法院民事庭也傳出陳姓法官於辦公室辦公時暈倒昏迷，送醫急救，目前已恢復意識，但仍待相當時日治療與復健，法官協會表示，期盼陳法官能早日康復，恢復健康。

法官協會指出，近來這一連串事件的發生，在在突顯法官及書記官等司法審判人力長期工作過勞與員額不足的問題，馬兒少，糧草更少，路途愈發漫長顛簸，司法如何持續穩健前行。

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法官協會表示，此前已發聲明呼籲各界，尤其是司法院更應嚴肅正視此迫在眉睫的司法危機，雖見司法院前已召開檢討會議，公布將研議延長辦案期限等多項措施，並企盼行政院各權責機關同意放寬司法機關人員的員額上限。

法官協會指出，衷心期盼司法院不要只是研議與企盼，自身能做的合理分案、放寬管考等作為，應最快速度落實，需要各界支持的，應更積極溝通，言明需要性與必要性，加快補充人力到位時程，多方面尋求問題解方，司法才有機會穩健運行。（編輯：方沛清）1130422