虛擬幣假交易真強盜被害人身亡 嘉檢：應行國民參審

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市日前發生假交易虛擬貨幣、真強盜案，被害人陳姓男子遭搶200萬元，陳男昨天傷重不治，演變成殺人案件，嘉檢指應行國民參與審判；此案檢方聲押3嫌獲准，1人在逃。

檢警調查，住高雄市、25歲陳男欲收購虛擬貨幣，透過網路通訊軟體，與疑假裝出售虛擬貨幣的樓姓男子等人搭上線，雙方約定於10日凌晨在嘉義市湖子內重劃區交易，陳男當時身上帶著新台幣約200萬元，但雙方見面時，樓男等人卻對陳男臉部噴辣椒水，且還動手圍毆陳男，並搶走陳男現金200萬元。

樓男等人搶走現金準備駕車逃逸時，陳男不甘鉅款被搶，趴在汽車引擎蓋上阻擋犯嫌逃逸，汽車最後在湖美三路與健康九路口疾駛右轉時，將陳男甩出並重摔在馬路上；消防局據報，救護車將陳男送醫急救，因陳男昏迷指數5，後來被轉送嘉義長庚醫院急救，持續至昨天，因病情惡化，宣告不治。

嘉義市警察局第一分局於案發時據報，趕往現場勘查採證，以車追人，陸續在台中大里區等地逮捕樓姓男子、邱姓男子、羅姓男子、吳姓女子及紀姓男子共5人到案，並查扣改造手槍1把、鎮暴槍2把、贓款27萬4000元等贓證物。

警訊後，全案依強盜、重傷害致死等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並積極追查在逃共犯到案。

嘉義地檢署複訊後，除了吳女請回外，其他4人皆向嘉義地方法院聲請羈押，嘉義裁定樓男、紀男羈押禁見，以及邱男遭羈押無禁見；羅男無羈押必要，應予請回。

嘉義地檢署表示，這起強盜致死案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，未來應行國民參與審判。（編輯：陳仁華）1130422