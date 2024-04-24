涉幽靈人口案 台中南區里長蔡明昌當選無效確定

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（中央社記者蘇木春台中24日電）民進黨籍台中市南區新榮里長蔡明昌，前年選舉期間遭控將多人戶籍遷入自己選區，檢方提起當選無效之訴，一審判當選有效，檢方上訴台中高分院審理後，今天改判當選無效，全案確定。

根據檢方的起訴書指出，蔡明昌為民國111年11月26日舉行的台中市第4屆南區新榮里里長選舉候選人，選舉結果，蔡明昌當選里長。

蔡明昌為求勝選，於競選期間明知楊姓女子等人，未居住在新榮里，由王姓女子提供新榮里轄區內的社區戶籍住所，讓楊女等人遷入，因而取得新榮里選區的投票權，並在投票當日前往投票。檢方偵辦後，依妨害投票罪起訴蔡明昌等人。

刑事部分，台中地院一審判蔡明昌有期徒刑10月、褫奪公權5年。

民事部分，檢方依選罷法對蔡明昌提起當選無效之訴，台中地院一審判當選有效。案經檢方提起上訴，台灣高等法院台中分院審理時，蔡明昌辯稱，憲法保障人民的遷徙自由，楊女遷籍是基於工作所需，目的在向台中市府申請承租社會住宅。

但合議庭查出，楊女原先就在遷入地址附近承租房屋居住，且楊女至今仍未搬入遷徒的戶籍地居住，且依台中市社會住宅出租辦法規定，只要在台中市就業而有居住需求者，即符合申請承租社會住宅資格。

此外，楊女與蔡明昌的LINE對話紀錄，蔡明昌除向楊女具體表示要「遷戶籍」、「幫忙幾票」外，甚至以「擔心候選人戶人口太多，被人質疑」，而解釋需分散設籍以免遭人懷疑，足以證明對話內容確實針對選舉投票而設籍。

合議庭審酌，蔡明昌同時提供自己及多名里民戶籍，供其他原非新榮里的居民遷入，相關人等均經檢察官提起公訴，並經法院判決有罪在案。蔡明昌統籌將他人戶籍遷入自己選區，有妨害投票意圖明確。

台中高分院今天宣判，原判決廢棄，蔡明昌當選無效，全案已確定，不得再上訴。（編輯：黃世雅）1130424