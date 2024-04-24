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台中EMPEROR、御帝和牛燒肉店涉存放過期肉品 檢調搜索帶回8人

2024/4/24 22:00（4/24 22:21 更新）
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台中市食安處日前接獲檢舉，1家位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，檢調已介入偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月24日
台中市食安處日前接獲檢舉，1家位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，檢調已介入偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中檢方今天指揮調查局、警方等，前往2家和牛燒肉餐廳搜索，帶回負責人與員工等8人，並查扣進銷貨明細、電腦標籤等資料調查，後續將依販賣妨害衛生物品等罪嫌偵辦釐清。

台中地檢署今天表示，檢方今天指揮法務部調查局、移民署中區事務大隊台中市專勤隊、彰化縣警察局鹿港分局、保安警察第七總隊第三大隊及保安警察第四總隊等單位，會同台中市衛生局至和牛燒肉餐廳EMPEROR、御帝和牛燒肉店等處進行搜索。

檢方指出，辦案人員帶回涉案2公司負責人坂本姓、宋姓及相關員工等8人到案，並查扣相關進銷貨明細、電腦標籤等資料，目前以刑法販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪嫌偵辦釐清。

日前，台中市衛生局查出和牛燒肉餐廳EMPEROR，店內存放逾期肉品，以及過期醬料、冷麵、飲料等食材，遭勒令停業，衛生局更重罰新台幣144萬元。

台中市食安處今天透過文字稿說明，4月16日接獲檢舉，1家位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，初步查獲逾期品項，現場已立即封存，目前移由檢調循線偵辦。（編輯：李亨山）1130424

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