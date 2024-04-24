高市府內餐廳未戴手套配餐 衛生局稽查告誡

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市政府四維行政中心11樓餐廳被爆有員工未戴手套配菜；高市衛生局表示，經查員工配餐前有先洗手，已告誡落實衛生管理。

1名網友將配菜影片上傳至網路，影片中1名餐廳員工只有1隻手有配戴手套，但員工以另1隻未戴手套的手摸食材配餐；衛生局今天獲報隨即派員稽查。

衛生局今天下午發布訊息表示，經查員工配餐時皆會先消毒洗手，洗手後只進行配餐作業，洗手台就位於在配餐工作台旁。影片中工作人員到職不到1個月，因不熟規定將手套戴於不同手進行配菜，經查現場工作人員手部清潔無傷口，已現場告誡需落實手部衛生管理SOP。

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衛生局指出，稽查另外發現店家未記錄冷凍冷藏溫度、未提供食品從業人員健康檢查紀錄等缺失，已責令業者限期在4月26日前改善，屆期未改善將依違反食安法第8條暨44條規定，處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者業者應遵食品安全衛生管理相關規定，高市行政暨國際處也將加強督導攤商，需符合食品安全衛生相關規定，以維護食安與民眾健康。（編輯：黃世雅）1130424