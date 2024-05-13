桃園女高中生遭掌摑剪髮 議員揭霸凌者道歉後反提告受害人

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）民進黨桃園市議員黃瓊慧今天表示，市內某高中發生霸凌事件，受害女學生提告，涉嫌霸凌者在道歉後反告受害人涉公然侮辱。教育局表示，已介入協處，並責成校方依準則辦理。

依據臉書（Facebook）粉絲團「黑色豪門企業」影片顯示，桃園市某高中有女學生在教室內不顧另一名女同學尖叫反抗、哭喊求饒，向對方呼巴掌、持剪刀亂剪頭髮。

黃瓊慧今天接受媒體聯訪指出，接獲被害女學生的姊姊陳情指涉霸凌者在發出道歉文後竟翻臉對受害者提出公然侮辱的告訴，認錯不到2天的時間就反提告，可見毫無悔意。

她說，陳情人指稱在另幾段未公開的影片中可以看到被害者一直遭到施暴者攻擊頭部，被害女學生驗傷才發現已遭打到腦震盪，需要長期追蹤回診。

黃瓊慧表示，這起校園霸凌案件事發到目前為止，桃園市教育局沒有與受害女學生的家長聯繫，校方在案發後第一時間還涉嫌欺騙社會大眾宣稱雙方已達成和解。

她指出，在處理這起校園霸凌案件時，桃園市整個體系到底出了什麼問題，如此冷漠地處理嚴重的霸凌案件，「心理輔導資源在哪裡。」

黃瓊慧表示，陳情人透露「也因為她們對我妹提告，所以我們根本不可能和解」且當天圍觀的同學不只是外流影片上看到的3人而是5人，陳情人批評當時現場人員都默默地看著她的妹妹被打、沒人願意發聲。

對此，桃園市教育局指出，2名女學生因網路言語發生糾紛，導師發現後立即通知行政介入協處、關心及輔導，也已完成校安通報通知雙方家長到場，因被行為人的母親在國外，校方先透過LINE聯繫告知。

教育局表示，事發隔天（8日）到校關心且責成學校依「校園霸凌防制準則」辦理，校方在8日邀請雙方家屬溝通，10日再邀請被行為人家屬到校關懷其訴求。

有關輔導部分，教育局指出，校方已由老師關懷被行為人心情及學習情況，後續學生輔導諮商中心也將介入輔導學生。

教育局表示，今天與校方再邀請行為人、被行為人的家屬分別到校處理；另有關行為人部分，持續請家長帶回管教，後續也將討論輔導轉學事宜。（編輯：戴光育）1130513