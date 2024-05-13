竹山婦人醫院前過馬路被槽車撞輾 醫護衝出輪下救人

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）謝姓婦人今天醫院前過馬路回家，一輛綠燈剛起步大型槽車疑視線死角碰撞輾壓謝女，謝女傷勢嚴重，左手臂需截肢，左腿也被車輪壓得撕裂傷及骨折；確切肇責待釐清，碰撞處不在斑馬線。

家住竹山秀傳醫院對面的60歲謝婦，今天上午跨越道路要返家時，疑未注意燈號及左方來車，不慎遭大型槽車撞擊輾壓，謝女整個人被壓在輪下，南投縣消防局獲報派遣4車、8人趕往搶救，竹山秀傳醫院醫護人員也衝出來幫忙，眾人趴進車底奮力為婦人急救處置。

消防局指出，竹山分隊上午接獲救災救護指揮中心派遣指出，竹山秀傳醫院前發生車禍事故，行人受困車輪下，救護人員到場發現婦人左臂、左腿被壓車輪下無法脫困，意識清醒，左臂、左腿撕裂傷及骨折，現場由醫院急診室人員先給予靜脈輸液確保傷患生命徵象。

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消防局表示，竹山分隊搶救人員評估後，以油壓器材頂撐車體創造搶救空間，確保搶救人員安全後，再由車頭救出傷者脫困，經包紮止血、骨折固定後送醫；竹山秀傳醫院表示，謝姓傷患已送進開刀房，左手臂需截肢，左大腿傷勢嚴重將盡量縫合。

目擊者指婦人未走行人穿越道，且當時槽車為綠燈剛起步直行，雙方在雙黃線附近碰撞，由於婦人走路速度較慢，行人是否闖紅燈過馬路待進一步釐清；轄區南投縣警察局竹山分局指出，這起事故為行人與車輛碰撞，曳引車王姓駕駛酒測值0，確切肇責待深入調查。（編輯：陳仁華）1130513