南投露營區老闆涉夥同3人打死員工 報案謊稱摔倒

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）在中寮鄉經營露營區的謝姓男子與張姓男員工因故起爭執，涉與其他3人打死張男，謝嫌等人供詞避重就輕，全案依傷害致死罪法辦，檢方昨晚聲押4人，法院今天裁定4人羈押禁見。

南投縣中寮鄉和興村永樂路、龍興吊橋前一處露營區11日深夜發生命案，42歲謝姓業者疑夥同徐姓、許姓、何姓員工毆打47歲張姓員工，眾人持多種器物動手，直到張男被打到躺在地上不動才驚覺打死人，南投縣消防局12日凌晨1時多獲報救護案，到場發現1人死亡，未送醫。

南投縣警察局草屯分局指出，獲報稱民眾摔倒受傷、無呼吸心跳，到場發現已無生命徵象，現場凌亂，疑受外力致死，分局成立專案小組將4名嫌疑人、物證帶回分局詢問，經查4名涉案人與死者是同事，被害人疑遭毆打致死，在案發現場、附近河岸發現相關證物。

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南投地檢署今天透過新聞稿表示，中寮鄉12日凌晨發生張姓被害人死亡案件，檢察官林宥佑12日下午完成相驗，將擇日解剖；謝姓、徐姓、許姓、何姓被告經檢察官訊問，認為都涉犯傷害致死罪嫌重大，且所犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，並有逃亡、勾串、滅證等情事，昨天深夜向法院聲押4名被告，今天下午裁准。

居民表示，這家露營區經幾次換人承租經營、更名，目前經營者謝男喝酒後脾氣不好，想不到這次竟發生命案；根據露營區介紹，新管理團隊致力提供更優質服務，提供更多有趣活動和節目；有工作室25日要在此舉辦單車活動，以露營區為起點，終點觀音寺。（編輯：李錫璋）1130513