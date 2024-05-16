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男子涉嫌擔任詐團收水手還販毒 竹市警逮人送辦

2024/5/16 17:37（5/16 17:56 更新）
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新竹市楊姓男子（橘衣者）平日擔任詐騙集團「收水手」還販賣毒品，警方經過多日跟監後埋伏逮人，當場搜出毒品咖啡包等各類毒品，也起獲詐欺犯罪所得等贓證物，依法將楊男移送並擴大偵辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月16日
新竹市楊姓男子（橘衣者）平日擔任詐騙集團「收水手」還販賣毒品，警方經過多日跟監後埋伏逮人，當場搜出毒品咖啡包等各類毒品，也起獲詐欺犯罪所得等贓證物，依法將楊男移送並擴大偵辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市1名楊姓男子平日除了擔任詐騙集團收水手外，還兼職販賣毒品，警方多日跟監發現楊男行蹤，日前將其逮捕，當場查獲詐欺犯罪所得及大量毒品，依法送辦。

新竹市警察局第3分局今天發布新聞稿表示，偵查隊員日前偵辦一起「假投資」詐欺案時，掌握到1名涉案的楊姓男子除擔任詐欺集團「收水手」外，也販賣各類毒品。

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警方表示，楊男因涉犯刑案被新竹地檢署及士林地檢署發布通緝，居無定所、行蹤不定，平日除了在新竹地區向詐欺車手取款外，還對外販售毒品給不特定人吸食而得利。

警方指出，經偵查隊員多日調查及跟監埋伏，報請新竹地檢署指揮偵辦並聲請搜索票，日前在新竹市將楊男查緝到案，當場搜出安非他命、毒品咖啡包、K他命等各類毒品，也起獲詐欺犯罪所得新台幣16萬3000元等證物，依法移送擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1130516

#新竹市
#新竹地檢署
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