黃子佼指大S、小S等吸毒 北檢查無不法簽結

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（中央社記者林長順台北17日電）藝人黃子佼指藝人大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）等涉吸毒，台灣台北地方檢察署調查後，查無具體犯罪情事，全案簽結。

黃子佼去年指控大S、小S吸毒，「被週刊拍到也不認，（藝人）阿雅、范曉萱、周俊偉全部逃過」他與小S交往期間，大S也和藝人具俊曄在一起，一行人在韓國玩時，他在當地飯店遭強迫吸毒。

北檢調查，大S等6人遭控施用毒品搖頭丸部分，檢方採集大S、小S、范曉萱頭髮、尿液及具俊曄尿液檢體送驗，3名女子檢出部分毒藥物反應（具俊曄則無），但與3名女子提出的診斷證明、處方與門診紀錄等所服用藥物成分相符，難認4人有非法施用毒品。

檢方指出，柳翰雅（阿雅）、周俊偉長期在境外，且黃子佼證稱未曾看過2人施用毒品，無從認定2人有施用搖頭丸之嫌。

另外，黃子佼指具俊曄等在韓國某飯店以強暴方式餵食搖頭丸，檢方認為黃子佼無法具體陳述犯罪時間、地點與情節等，且案發地點在國外難調查，黃子佼又無追訴意願，如果確實發生於2000年間，已超過20年追訴權時效，予以簽結。（編輯：李明宗）1130517