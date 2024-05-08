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大S撤告 汪小菲被控毀損債權二度不起訴

2024/5/8 11:22（5/8 11:35 更新）
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藝人大S控告前夫汪小菲（圖）隱匿畫作規避強制執行涉嫌毀損債權，檢察官2日傳喚汪小菲到庭。中央社記者謝幸恩攝 113年5月2日
藝人大S控告前夫汪小菲（圖）隱匿畫作規避強制執行涉嫌毀損債權，檢察官2日傳喚汪小菲到庭。中央社記者謝幸恩攝 113年5月2日
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（中央社記者謝幸恩台北8日電）藝人大S（徐熙媛）控告前夫汪小菲隱匿畫作規避強制執行涉嫌毀損債權，北檢今年1月間處分不起訴，案經高檢署發回續查，因徐熙媛撤告，北檢今天二度處分汪小菲不起訴。

據了解，徐熙媛於書狀上提到，汪小菲未履行離婚協議、未支付扶養費，並將保密事項訴諸媒體，導致她被網友霸凌而身心受創，不能苟同這些行為，但縱使勝訴，仍無法拿回她要的，為節省司法資源，因此撤告。

全案起於，汪小菲與徐熙媛於民國110年11月間透過律師發布聯合聲明，表示雙方已決定和平解除10年婚姻關係。111年間，徐熙媛指控汪小菲未履行離婚協議，自同年3月起不再支付她生活費用，向台北地方法院聲請強制執行獲准。

徐熙媛不滿汪小菲在她聲請民事強制執行前，把4件高價畫作搬到汪小菲經營的酒店隱匿，控告汪小菲涉嫌毀損債權。

台北地檢署今年1月間對汪小菲被控毀損債權案做出不起訴處分，檢察官認為，汪小菲僅是取回私人物品，罪嫌不足。徐熙媛不服，向台灣高等檢察署聲請再議。

高檢署把案件發回北檢續查，檢察官陸續傳喚汪小菲、徐母黃春梅等人到庭訊問。徐熙媛日前具狀撤回告訴，並於書狀上感謝高檢署把案件發回、北檢受理偵查，北檢今天依法處分汪小菲不起訴。（編輯：蕭博文）1130508

#汪小菲
#徐熙媛
#北檢
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