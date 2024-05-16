Toyz劉偉健販毒判4年2月 中檢報到下午入監服刑

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（中央社記者蘇木春台中16日電）前電玩遊戲競技選手Toyz（劉偉健）因販毒案，遭判處4年2月定讞，一度外傳他恐畏罪潛逃，檢方並加強監控；劉偉健今天上午到台中地檢報到，檢方確認身分下午入監服刑。

劉偉健今天在母親與友人陪同下，上午9時35分搭乘1輛轎車，到達台中地檢署對面下車，他一現身便被媒體包圍，並有粉絲到場，轄區台中市警察局第一分局還派員到場維持秩序。

劉偉健接受媒體聯訪時表示，希望大家未來如果真的內心有想要做錯事的話，想想現在可以失去的，「可能這個是我這個禮拜體悟最多的事情，大家都要保重，那我未來可能也要離開這片土地了」，未來也許會再見，但也說不定。

劉偉健進入地檢報到前，還不忘推銷自己的飲料店，並表示就當請大家喝杯飲料，全台灣免費；劉偉健母親也陪同兒子到地檢報到，一度泣不成聲，在友人攙扶下離開現場。

檢方指出，中檢執行科日前通知他今天報到，待檢察官訊問確認身分後，今天下午1時將搭囚車到台中監獄服刑，未來他若想就近戶籍地服刑，可再提出申請轉監。

全案起於，台中警方民國110年在中部地區查獲多名藥頭，循線向上追查，認為劉偉健涉販賣大麻，嫌疑重大，隨即逮捕劉偉健，台中地檢署聲押禁見獲准；由於劉偉健坦承犯行、供出毒品上游，之後法院裁定劉偉健以新台幣150萬元交保。

全案一、二審均判處劉偉健有期徒刑4年2月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞；劉偉健原定7日要參加網路直播節目，外傳他突然失聯，讓外界懷疑他恐畏罪潛逃，但他隔天出面否認潛逃，檢方也因此囑咐警方加強掌握他的行蹤。（編輯：陳仁華）1130516