林口某國小外傳有露鳥翁 警：會加強巡邏

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（中央社記者王鴻國新北29日電）民代質疑林口某國小附近常有老翁會曝露下體，引學生們惶惶不安；市警局長廖訓誠表示，警方會加強巡邏。林口警方表示，老翁自稱有病非故意露鳥，移送9次都獲不起訴處分。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員李宇翔公開民眾陳情某國小周邊有人疑似暴露狂的影片，他表示，這已造成小朋友們人心惶惶，還會戲稱那人是「變態阿伯」，小朋友們在上下課時，只要看到此人都會閃避。

廖訓誠答詢時表示，警方會加強學校周邊巡邏；不一定要有影片，只要有證人，警方就可以通知到案說明。

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林口分局表示，此人是8旬老翁，自109迄今，已多次涉嫌妨害風化等案，包括4月15日，警方共移送老翁新北地檢署9次。

警方表示，老翁辯稱因病而尿急小便，並非故意露鳥妨害風化，因此，9次移送均以無主觀意圖而予以不起訴處分。警方除會加強巡邏外，遇民眾檢舉反映也會馬上處理，另外還聯繫老翁的家人溝通，希望能以穿尿布等方式來避免類似情事發生。（編輯：張銘坤）1130529