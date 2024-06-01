身心障礙男撿假美鈔兌換 二審認屬重大無知改判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）陳姓男子路上撿到10張500元假美鈔前往銀行兌換，當場遭識破送辦。一審遭依偽造有價證券罪判6月，高雄高分院認他罹思覺失調症「所為出於重大無知」，改判無罪。

台灣高等法院高雄分院審理時，陳男辯稱當時不知是偽造美鈔還是假的外國貨幣，且銀行行員第一時間就知道美鈔是假的，不可能兌換新台幣，刑法第201條第2項並無處罰未遂犯規定，所為應不成立犯罪，且自己是重度精神障礙患者，無法判斷美鈔屬偽造，主觀上不具行使偽造有價證券犯意等語。

法官依陳男一審供稱「撿到時就覺得像假美鈔，但身上沒錢了就想碰碰運氣看能不能換錢，換個新台幣100元或200元也好」等語。可知被告確有行使偽造有價證券犯意。

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高雄高分院合議庭認為，美國並未發行面額500元美鈔，因此一般人一看就能知道是偽鈔，但陳男卻拿去銀行兌換，加上經鑑定罹患思覺失調症，辨識能力顯著降低，可見所為出於重大無知，且銀行員輕易即可發現真偽，並無法益侵害性，自屬刑法第26條所定不能犯，為不罰行為，據此改判無罪，全案仍可上訴。

判決指出，陳男民國111年4月7日上午行經高雄市前鎮區瑞隆路時，拾獲面額均為500元偽造美元紙鈔10張，於是拿著偽鈔前往銀行打算兌換新台幣，結果被銀行行員當場識破報警。陳男被移送高雄地檢署起訴後，一審高雄地方法院依偽造有價證券罪判有期徒刑6個月，不可易科罰金。（編輯：孫承武）1130601