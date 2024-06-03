海外網購減肥藥含毒品 刑事局中打送辦14人

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（中央社記者蘇木春台中3日電）刑事局中打今天表示，近1年偵辦14件網購含毒品成分瘦身產品來台案件，依毒品罪嫌送辦張女等14人。警方呼籲，避免網購來路不明產品，以免傷身甚至觸犯運輸毒品罪。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第四隊透過財政部關務署台中關情資，陸續在台中、彰化、南投，查獲多件國外寄送來台含第四級毒品西布曲明成分的瘦身產品，經統計民國112年6月至113年5月間，共14件、14人，查扣逾18公斤藥品。

警方指出，查扣的證物有膠囊、水果酵素及咖啡飲品，經調查發現，涉案人為尋求瘦身效果，透過網路向泰國、越南、柬埔寨及馬來西亞等國家賣家購買，或由當地親友購買後，寄送來台使用。

其中，37歲張姓女子持有數量最多，她今年4月間自越南郵寄360包、重量超過10公斤，經檢驗含有西布曲明成分的瘦身產品來台，警方循線將她逮捕到案。

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張女向警方供稱，她平時為家管，聽聞外籍看護減肥藥資訊，網購後想自用，否認要對外販售。警方將張女等14人陸續移送台中、彰化與南投地檢署，依毒品罪嫌方向偵辦。

警方提醒，網路販售來路不明或標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜第四級毒品西布曲明成分，西布曲明屬於中樞神經抑制劑，有引發心悸、心律不整或心跳停止等嚴重副作用，民眾切勿因貪求快速瘦身而購買使用，不僅會造成身體傷害，更觸犯運輸毒品重罪。（編輯：蕭博文）1130603