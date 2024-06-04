男子騎重機上國道爭路權遭拘提 質疑侵害言論自由

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（中央社記者張已亷高雄4日電）楊姓男子等人3月騎重機上國道被警方舉發、拖吊，他上個月再被檢警依妨害秩序等罪嫌拘提、搜索，訊後2萬元交保，質疑警方執法過當，恐侵害言論自由。橋檢表示，皆依法辦理。

楊男接受媒體電訪指出，對國道公路警察局第五公路警察大隊2月處理2名重機騎士誤闖國道10號執法過程有疑義，3月才會騎車上國道表達自身訴求，未料5月被警方持拘票、搜索票至家裡搜索。

楊男表示，電腦、手機等被扣押，當天隨警方南下高雄完成筆錄，遭上銬約15小時，認為以拘提對待陳抗人民已過當，恐箝制言論自由、侵害公眾利益，造成相關組織不敢再表達自身訴求。

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台灣橋頭地方檢察署表示，楊男涉嫌違反公共危險、妨害秩序、妨害公務等罪，已分偵字案調查，檢察官指揮警察執行搜索（法院開立的搜索票）及拘提（檢察官依照刑訴第76條第3款開立），皆依刑事訴訟法規定辦理，得不經傳喚逕行拘提，案件相關內容待偵結後供法院或權責機關再行判斷。

據了解，楊男經營YouTube頻道「通勤者之歌」，拍攝爭取道路平權影片。他3日在頻道上傳遭警方拘提影片引起網友議論，並在影片下方說明欄表示，將在5日到立法院舉辦記者會，「爭取道路平權是為了保護我們所愛的人的安全，而捍衛言論自由則是保障我們還有為不公不義發聲的權利」。（編輯：李淑華）1130604