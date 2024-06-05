新北校園命案 被害學生家屬獲遺屬補償金180萬

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北校園命案震驚社會。犯罪被害人保護協會協助被害學生家屬向新北地檢署申請犯罪被害補償金，新北地檢署日前開會審議，決議依犯罪被害人權益保障法支付遺屬補償金新台幣180萬元。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開而引發口角。女學生離開後找另名男學生去理論，結果涉案男學生持彈簧刀揮砍，造成傷者大量出血，送醫不治。

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受害者家屬在案發後情緒哀戚悲慟，死者父親自述沒有一天可以一覺到天亮，陷入痛苦輪迴。經犯罪被害人保護協會新北分會協助，被害學生家屬已向新北地檢署申請犯罪被害補償金。新北地檢署日前開會審議，符合犯罪被害人權益保障法規定，因此決議支付家屬遺屬補償金180萬元。

犯罪被害人補償制度是當被害事件發生後，常因加害人貧困、家境狀況不明或是不知去向，讓被害人得不到應有賠償，對被害人不公平。為維護社會公平正義及照顧弱勢被害人生活，法務部催生犯罪被害補償金制度。（編輯：張銘坤）1130605