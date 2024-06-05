酒店幹部補助員工妻返鄉投票涉賄 二審獲判緩刑

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）澎湖一間酒店高姓集團財務長涉在縣長選舉時，為求讓支持縣長和議員候選人當選，自發補助員工配偶買機票返鄉投票。一審遭判2年，高雄高分院維持原判，宣告緩刑5年。

台灣高等法院高雄分院今天指出，高男犯後於偵查中即已坦承犯行，應已知所悔悟。考量其期約賄賂對象僅1人，為其部屬配偶，且沒有其他證據證明其與候選人間有聯絡或複雜連結，犯罪案情仍屬輕微，應無再犯之虞，法官認為其所受宣告之刑可暫不執行，據此宣告緩刑5年，並須向公庫支付新台幣50萬元，另須提供90小時義務勞務、接受3場次法治教育，其餘上訴駁回。

澎湖縣前年底縣長等選舉，百世多麗集團財務長高欽龍，涉嫌為不知情的縣長和市長候選人等買機票賄選，被地院依違反選罷法判刑2年，他不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，審酌他認罪，期約賄賂僅1人，宣告緩刑5年，需支付國庫50萬元。

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判決指出，擔任澎湖一間酒店集團財務長的高男在民國111年11月間澎湖縣長、民代選舉期間，為求讓不知情的澎湖縣長候選人陳光復、馬公市長候選人洪長青、澎湖縣議員第1選區候選人藍凱元能順利當選，便與酒店中餐部鐘姓行政總廚共謀，由高男補助鐘男配偶來回機票，讓鐘妻從台北返回澎湖投票，檢警調獲報後循線查獲。

高男、鐘男遭依違反選罷法送辦後，澎湖地方法院判處高男有期徒刑2年，褫奪公權4年﹔鐘男判處1年8月，褫奪公權3年，緩刑4年，需支付國庫15萬元。但後續僅有需入監的高男繼續上訴二審。（編輯：謝雅竹）1130605