檢察長遴選 檢審會公告暫7人報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北7日電）因應檢察長人事異動，檢審會將提供候選名單供法務部長圈選。檢審會票選委員今天上午公告，暫有7人報名或被推薦遴任，包括前調查局長王俊力在內，報名將於下午5時30分截止。

有鑑於高雄高分檢署檢察長職期將屆滿，及台北地檢署檢察長出缺，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。

對於檢察長等職缺案，檢察官人事審議委員會將於6月14日開會，由檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，提供法務部長鄭銘謙從中圈選，預計6月21日公布名單。

檢審委員今天上午發布聯合公告指出，截至今天上午9時30分止，暫有7人報名或被推薦遴任檢察長，若名單有遺漏或有意願報名尚未報名者，應於截止期限前向票選檢審委員表達，以利檢審委員自明天起公開向各界蒐集意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公告表示，若超過截止期限才表達意願或推薦人選，導致各界無法公平檢視、提供意見，縱使依法具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及無從廣徵意見等情，將列入檢審會票選委員審酌考量的範圍。

暫有7人報名或被推薦遴任檢察長的名單，包括台中高分檢主任檢察官張宏謀（26期）、法務部行政執行署署長黃玉垣（28期）、高檢署主任檢察官王俊力（29期）、法務部綜合規劃司司長王文德（30期），高檢署主任檢察官鄭鑫宏（31期）、高檢署主任檢察官莊榮松（32期）新竹地檢署檢察官林李嘉（35期）。（編輯：張銘坤）1130607