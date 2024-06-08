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留美學生徐皓明家人在美車禍 空軍官校開設急難專戶協助

2024/6/8 13:48（6/9 09:18 更新）
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美國空軍官校台籍學生徐皓明的外婆及母親赴美參加畢業典禮時遇車禍，空軍官校已開設急難救助專戶。（圖取自facebook.com/cafaedu）
美國空軍官校台籍學生徐皓明的外婆及母親赴美參加畢業典禮時遇車禍，空軍官校已開設急難救助專戶。（圖取自facebook.com/cafaedu）
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（中央社記者吳書緯台北8日電）空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮時，不幸遭遇車禍，高額醫療費不堪負荷。空軍官校已開設急難救助專戶，明天起將正常進行轉帳作業。

空軍昨天表示，已協調駐美代表處幫助徐皓明生活照顧、辦理保險給付、理賠、醫療協助及協調美空軍官校提供法律諮詢等事宜，為因應保險理賠不足支應後續醫療照顧費用，已於空軍官校開設急難救助捐款專戶，鼓勵空軍同袍捐款。

空軍官校昨天於臉書專頁公布「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」的捐款專戶帳號等細節，帳戶設於台新銀行岡山分行，眾多網友轉貼該則文章，不少民眾也留言表示已捐款，並盼望徐皓明的外婆及母親度過難關。

不過，空軍官校今天於臉書專頁指出，急難救助專戶因台新銀行今天進行維修，無法執行轉帳作業，明天將恢復正常作業。

空軍人士今天表示，急難救助專戶開立的目的主要是對內募款，專戶為開放性帳戶，倘若民眾願意捐款，空軍都表示感謝與歡迎。（編輯：郭無患）1130608

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