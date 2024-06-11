北市萬華租客涉砍死二房東 北檢聲押獲准

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（中央社記者林長順台北11日電）陳姓男子疑因積欠顏姓男子逾新台幣2萬元房租，不滿遭追討涉持菜刀砍殺顏男致死，台北市萬華警分局昨天依殺人罪移送台北地檢署。檢察官訊問後，向法院聲請羈押陳男獲准。

檢警調查，失明的顏男承租台北市萬華區民和街一處3房的民宅，除自住外，1年多前將其中1房轉租陳男，但陳男近來積欠約2萬多元房租，兩人9日針對債務問題進行協調時，陳男涉持菜刀砍殺顏男，造成顏男頭部、頸部及腹部有嚴重傷勢，當場身亡。

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陳嫌在案發後搭乘火車南下至新竹市老家附近，並於新竹市中山路某超商致電警方自首，隨後鄰近的北門派出所員警趕赴現場將陳嫌帶回，萬華分局獲報後赴新竹市將陳嫌帶回偵辦，並於昨天上午製作筆錄，陳嫌坦承不諱。

檢警昨天下午帶陳嫌前往第二殯儀館相驗死者遺體，釐清致命原因，隨後依殺人罪嫌移送至台北地檢署。檢察官複訊後向台北地方法院聲請羈押獲准。（編輯：李淑華）1130611