台中海線設毒咖啡包分裝場 刑事局逮7人送辦

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（中央社記者蘇木春台中11日電）洪姓男子等人在台中市大甲區設立毒咖啡包分裝場，刑事局中打獲報後，去年9月至今年1月間陸續逮捕洪男等7人，查扣大批毒品咖啡包及原料，全案詢問後依法送辦，其中2人已依法起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局中打第一隊接獲毒品情資，經報請台中地方檢察署指揮偵辦，並與台中市警察局第六、第四與大甲分局，以及台北市警察局信義分局、保安警察第七總隊第七大隊等單位組成專案小組追緝。

專案小組於民國112年9月間，先破獲位於台中市大甲區某社區設立的毒咖啡包分裝場，並逮捕涉案的43歲洪男等5人。

專案小組清查發現，43歲洪男為太陽聯盟宜陽會成員，經擴大向上溯源追查，並跟監及埋伏蒐證，鎖定販毒集團其他據點，專案小組於112年12月至113年1月間，陸續逮捕供應毒品的共犯39歲洪男與詹男等人。

警方全案總計，共查獲毒品咖啡包成品848包、毒品咖啡包原料總毛重237.5公克、分裝工具、包裝袋及混合用果汁粉等證物。

警方全案詢問後，將洪男等7人依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中洪男等2人先依法起訴。（編輯：黃世雅）1130611