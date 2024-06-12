新竹艦停泊美國檀香山港 海巡署：執行漁護任務

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）海巡署4000噸級新竹艦昨天停靠檀香山港內整補，引發外界聯想是否參加2024環太平洋軍演。對此，海巡署今天說，新竹艦5月底起執行太平洋公海漁業巡護任務，以往也有前例。

美國海軍太平洋艦隊日前宣布，2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場，會有菲律賓和日本等29國參加，陣容比2022年演習更大。由於新竹艦昨天停靠檀香山港內整補，引發外界聯想是否要參加這次環太平洋軍演。

海委會海巡署今天透過新聞稿表示，海巡署每年都配合農業部漁業署編排2至3航次公海漁業巡護任務，並依照巡護範圍及航線規劃，安排相關艦船赴他國實施油、水、糧秣等整補作業，以維護艦船航行安全。

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針對今年第1航次公海巡護任務，海巡署說，是由艦隊分署新竹艦執行，且已於5月29日自台北港啟航，這也並非首次國內艦船前往夏威夷實施例行性整補，在民國100年時也有前例。

海巡署表示，公海漁業巡護任務為台灣國際參與的實踐，新竹艦將於完成整補任務後，續執行公海漁業巡護任務，以善盡國際漁業管理責任，同時確保台灣漁船於海上作業安全。（編輯：張銘坤）1130612