海巡署安居緝毒 破獲蒙古籍貨輪走私9億元毒品

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）全國第10波安居緝毒專案今天舉行成果記者會，海巡署偵防分署今年3月破獲停靠高雄港的蒙古籍「銀龍號」貨輪走私毒品，循線查獲逾893公斤的愷他命，市價近新台幣9億元。

行政院長卓榮泰今天出席海洋委員會海巡署「113年第10波安居緝毒專案」記者會，視察台灣高檢署統合六大緝毒系統（檢、警、調、憲、海巡及關務機關）通力合作成果，專案重點鎖定掃蕩含有第三級毒品的彩虹菸和大麻為主。

根據高檢署統計資料顯示，這次的專案行動打擊卡西酮類毒品部分，共查獲製造、運輸、販賣449人，施用人數743人；查獲毒品重量逾2455公斤、彩虹菸1萬2437支和製造工廠21座，混合毒品包則查扣3萬8338包。

另外，大麻方面則查獲製造、運輸、販賣人數170人，施用人數370人，查獲毒品重量超過966公斤，查扣大麻植7539株，破獲製造工廠共15座。

其他各級毒品方面，共查獲4626嫌，其中製造、運輸、販賣毒品1256嫌，羈押被告292人，毒品查獲量7513公斤、破獲製毒工廠42座。

值得注意的是，海巡署連破2件重大毒品案。海巡署偵防分署表示，鳳山查緝隊去年接獲情資，指有毒梟想利用外籍船舶走私毒品，隨即報請高雄地檢署指揮，並組專案小組偵辦。

經長期偵蒐，專案小組於今年3月19日掌握1艘停靠高雄港的蒙古籍「銀龍號」貨輪可能走私毒品，經縝密部署後成功登船檢查，並在油櫃密艙內查獲34個麻布袋，其內有851包寫有中國簡體字「鐵觀音」的毒品愷他命，總重達893.23公斤，市價近9億元。

現場逮捕緬甸籍船長、輪機長和船員等8人，全案詢後依毒品危害防制條例送辦，檢方於上週起訴船長和輪機長2嫌，並持續追查毒品上游來源。

除此之外，海巡署今年1月15日獲報，指彰化縣大城鄉濁水溪出海口岸際發現漂流毒品愷他命985公斤，立即報請彰化及澎湖地檢署指揮偵辦，專案小組運用大數據分析，迅速掌握可疑犯嫌動態，成功逮捕陸上接貨3嫌，並溯源緝獲載運毒品的屏東籍漁船船長及2名船員，均依毒品危害防制條例送辦。（編輯：張銘坤）1130612