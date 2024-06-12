本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰3/143
首頁 / 社會

海巡署安居緝毒 破獲蒙古籍貨輪走私9億元毒品

2024/6/12 15:45（6/12 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海洋委員會海巡署12日舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，行政院長卓榮泰（前右2）到場視察六大緝毒系統（檢、警、調、憲、海巡及關務機關）通力合作成果，並觀看展示的愷他命等毒品。中央社記者郭日曉攝　113年6月12日
海洋委員會海巡署12日舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，行政院長卓榮泰（前右2）到場視察六大緝毒系統（檢、警、調、憲、海巡及關務機關）通力合作成果，並觀看展示的愷他命等毒品。中央社記者郭日曉攝　113年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北12日電）全國第10波安居緝毒專案今天舉行成果記者會，海巡署偵防分署今年3月破獲停靠高雄港的蒙古籍「銀龍號」貨輪走私毒品，循線查獲逾893公斤的愷他命，市價近新台幣9億元。

行政院長卓榮泰今天出席海洋委員會海巡署「113年第10波安居緝毒專案」記者會，視察台灣高檢署統合六大緝毒系統（檢、警、調、憲、海巡及關務機關）通力合作成果，專案重點鎖定掃蕩含有第三級毒品的彩虹菸和大麻為主。

根據高檢署統計資料顯示，這次的專案行動打擊卡西酮類毒品部分，共查獲製造、運輸、販賣449人，施用人數743人；查獲毒品重量逾2455公斤、彩虹菸1萬2437支和製造工廠21座，混合毒品包則查扣3萬8338包。

另外，大麻方面則查獲製造、運輸、販賣人數170人，施用人數370人，查獲毒品重量超過966公斤，查扣大麻植7539株，破獲製造工廠共15座。

其他各級毒品方面，共查獲4626嫌，其中製造、運輸、販賣毒品1256嫌，羈押被告292人，毒品查獲量7513公斤、破獲製毒工廠42座。

值得注意的是，海巡署連破2件重大毒品案。海巡署偵防分署表示，鳳山查緝隊去年接獲情資，指有毒梟想利用外籍船舶走私毒品，隨即報請高雄地檢署指揮，並組專案小組偵辦。

經長期偵蒐，專案小組於今年3月19日掌握1艘停靠高雄港的蒙古籍「銀龍號」貨輪可能走私毒品，經縝密部署後成功登船檢查，並在油櫃密艙內查獲34個麻布袋，其內有851包寫有中國簡體字「鐵觀音」的毒品愷他命，總重達893.23公斤，市價近9億元。

現場逮捕緬甸籍船長、輪機長和船員等8人，全案詢後依毒品危害防制條例送辦，檢方於上週起訴船長和輪機長2嫌，並持續追查毒品上游來源。

除此之外，海巡署今年1月15日獲報，指彰化縣大城鄉濁水溪出海口岸際發現漂流毒品愷他命985公斤，立即報請彰化及澎湖地檢署指揮偵辦，專案小組運用大數據分析，迅速掌握可疑犯嫌動態，成功逮捕陸上接貨3嫌，並溯源緝獲載運毒品的屏東籍漁船船長及2名船員，均依毒品危害防制條例送辦。（編輯：張銘坤）1130612

全國第10波安居緝毒專案12日在台北舉行成果記者會，海巡署偵防分署3月間破獲停靠高雄港的蒙古籍「銀龍號」貨輪走私毒品，查獲逾893公斤的愷他命，相關證物也於記者會現場陳列展示。中央社記者黃麗芸攝 113年6月12日
全國第10波安居緝毒專案12日在台北舉行成果記者會，海巡署偵防分署3月間破獲停靠高雄港的蒙古籍「銀龍號」貨輪走私毒品，查獲逾893公斤的愷他命，相關證物也於記者會現場陳列展示。中央社記者黃麗芸攝 113年6月12日
#台灣高檢署
#海洋委員會海巡署
#卓榮泰
卓榮泰
卓榮泰接見捷克訪團 盼續團結開出民主之花中國男駕艇闖淡水河 卓榮泰：加強國安防範措施
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國男駕艇闖淡水河 卓榮泰：加強國安防範措施
172.30.142.21
更多編輯台推薦新聞：