收集外籍移工人頭帳戶提領贓款 2男涉詐欺遭訴

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（中央社記者蘇木春台中13日電）江姓男子等2人與詐騙集團合作，收集外籍移工人頭帳戶及擔任車手提領贓款，經檢警循線查獲大批帳戶與金融卡，清查被害人損失金額逾新台幣百萬元，檢方偵辦後將2人依詐欺等罪起訴。

台中地檢署今天表示，檢方指揮台中市警察局第三分局偵辦疑有詐騙集團，收集外籍移工人頭帳戶案，於今年2月間，指揮台中第三警分局偵查隊、台中市警察局保安警察大隊霹靂小組，前往涉案的集團據點攻堅。

辦案人員在據點內逮捕江姓、吳姓男子等2人，並當場查扣外籍移工人頭帳戶存摺8本、金融卡19張、現金47萬6100元、點鈔機、行動電話SIM卡11張與筆記型電腦等贓證物。

檢警查出，查扣的外籍移工存摺、提款卡，共有越南、印尼、菲律賓等國籍，但持有的外籍移工已出境或經雇主通報行方不明，相關帳戶由詐騙集團以金錢向外籍移工收購後，交給江男等2人後續使用。

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江男等人先使用網路ATM，查詢確認移工人頭帳戶金融卡能正常使用後，由詐騙集團向被害人詐騙指示匯款至人頭帳戶內，再由江男等人持人頭帳戶金融卡，在台中市區的便利商店、百貨公司等地進行提款，經清查詐騙被害人計有20人、被害金額約100萬餘元。

江男等2人經檢察官複訊後，認定涉違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌重大，有勾串證人及湮滅證據之虞，且有反覆實施同一行為之虞，有羈押之必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准，全案已於日前依法起訴。（編輯：謝雅竹）1130613