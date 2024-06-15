詐騙集團假冒謝金河得手逾1.4億 瑞芳警逮16人

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（中央社記者楊侃儒新北15日電）新北市政府警察局瑞芳分局日前破獲假冒財經專家謝金河的詐騙集團，循線逮捕江姓主嫌、吳姓金主等16人，被害人32名，被詐騙金額新台幣1億4000多萬元，警方依法送辦。

新北市政府警察局瑞芳分局14日發布新聞稿指出，民國112年3月間，1名詐欺帳戶人頭向警方報案，稱遭到詐騙集團以暴力手段毆打及拘禁，警方展開循線追查，在台北市一處旅館查獲詐騙集團。

警方表示，江姓與吳姓男子涉組成詐騙收簿集團，在台北市與新北市等地，以旅館當作據點，透過成員拘禁人頭取得帳戶，再交其他詐騙集團使用，藉以獲利。

警方表示，詐騙集團以提供工作機會為手段，詐騙求職者帳戶作為人頭戶，騙得民眾帳戶轉作人頭帳戶後，還將人頭四處帶往旅館拘禁，待人頭帳戶遭警示後才將人放行。

警方表示，吳男及成員透過拘禁人頭取得帳戶，又提供給其他詐騙集團使用，被害人誤信假冒財經專家謝金河網頁，遭投資詐騙，各地被害人數共計32名，被詐騙金額高達1億4000多萬元。

警方表示，接獲遭軟禁人頭戶報案後，循線追查，經過1年多的調查與追緝，在今年6月12日瓦解該詐騙集團，逮捕主嫌江男、金主吳男等16人到案，全案移送基隆地方檢察署偵辦。（編輯：林恕暉）1130615