掛變造車牌遭中市警攔查 起出毒品2男法辦

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市警察局第二分局今天宣布偵破變造車牌及毒品案，警方鎖定1輛懸掛變造車牌的自小客進行盤查，起出變造車牌的工具包及毒品，駕駛及副駕駛等2男依法送辦。

市警局第二分局立人派出所根據線報，有權利車懸掛變造車牌，經常停放於北區武昌路周邊的停車場內，員警立即成立專案小組加強追查這部車輛。

警方於7日發現該車輛正往西屯區經貿路附近行駛中，員警立即前往經貿路展開追查，終於在經貿路與經貿五路口發現懸掛變造車牌的車輛，將車牌數字中的「8」變造為「0」，員警立即上前攔查。

警方表示，38歲駕駛倪姓男子以白色膠帶等方式變造車牌號碼，員警也於車上發現變造車牌的工具包，副駕駛座的38歲劉姓男子見員警盤查時，眼神飄移，引起員警注意，經深入追查，在劉男身上發現第二級毒品安非他命1包（毛重0.65公克），員警依法查扣。

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全案依偽造特種文書、毒品危害防制條例等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦，警方指出，偽造車牌部分，另依道路交通管理處罰條例規定，處汽車所有人新台幣1萬800元罰鍰，並禁止其行駛。

第二分局分局長周俊銘認為，犯嫌因掛假車牌行為暴露，進而連帶查獲毒品，顯示掛假車牌往往與其他犯罪行為相互交織，對社會治安構成威脅。警察將持續加強路面巡查及技術偵查，對掛假車牌等違法行為採取零容忍態度，確保市民安全，民眾若發現可疑車輛，應立即報警處理，共同維護社會治安。（編輯：謝雅竹）1130813