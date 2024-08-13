高雄某摩鐵竊錄設備遭警查扣 初步勘驗已損壞

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄左營區某汽車旅館遭民眾發現裝有攝影機竊錄，警方查扣設備及加密記憶卡，送鑑識發現設備已損壞、記憶卡無法解析，將調閱住宿名單及監錄系統以鎖定可能犯嫌。

高雄市警察局左營分局發布訊息指出，11日接獲民眾報案後，經採證拆開房內插座，查扣1組竊錄設備及加密記憶卡，送至刑警大隊鑑識、解析後，初步勘驗發現密錄設備已損壞，記憶卡無法解析，尚無取得有效畫面。

警方表示，原預計1週內會有鑑識結果，但目前記憶卡看來已無法提供線索，已調閱員工、旅客住宿名單及監錄系統，續為過濾、分析，以鎖定可能犯嫌。

警方表示，偷裝攝影機攝錄他人涉及違反刑法315-1條妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

旅館業者向警方供稱「不清楚為何會被裝針孔」，昨歇業全面檢查；面對媒體上門，員工低調回應「不知發生何事，主管不在」。

民眾11日晚間入住旅館後發現偷拍報警，依員警說法，64G記憶卡被加密設保護機制，能讀取卡片，但看不到任何東西，只知道記憶體是滿的，依網路資料64G記憶卡容量至少可錄製800分鐘。（編輯：謝雅竹）1130813