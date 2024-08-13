嘉縣毒販用餐趁隙脫逃 潛入民宅偷金飾警方追緝

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣13日電）嘉義縣水上警分局今天在太保市緝獲曾姓毒販，下午1時許為讓曾男便於用餐解下手銬，曾男卻趁隙脫逃，並潛入民宅竊取金飾財物再竊車逃逸，警方全力追緝中。

水上警分局今天發布新聞稿指出，警方接獲線報43歲曾姓毒販經常出沒在太保市一帶從事不法活動，案經偵查隊派員調查蒐證後，今天凌晨4時許時機成熟時在嘉義縣太保市緝獲，並帶回分局偵查隊偵辦。

警方表示，在偵辦過程中提供午餐便當時，解下曾男的手銬方便其用餐，曾男乘隙掙脫從偵查隊後門逃脫，並在脫逃後潛入一戶民宅，竊取金飾財物，趁四下無人之際再竊取車輛逃逸。

曾男掙脫逃逸後，警方立即追緝，以車追人，最後在中埔鄉公館交界處發現曾男竊得的車輛，並展開地毯式搜捕。

水上警分局長曾冠螢表示，案發警方立即組專案小組全力搜捕，對人犯脫逃事件，將召開檢討會議，並深切檢討改進，加強要求員警落實三安要求，戒護員警將依行政規定議處並追究相關人員行政責任，另依刑法「疏縱人犯」罪嫌送辦。（編輯：郭諭儒）1130813