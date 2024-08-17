男網路留言擬赴動漫展縱火 北市警獲報逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北17日電）喜愛動漫的25歲陳姓男子透過社群媒體X平台發文，將於8月下旬在同人誌動漫祭縱火，台北市警方獲報查出陳男身分前往逮人，未發現相關物品，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞資料表示，同人誌動漫祭活動預計8月下旬在台北市花博公園爭豔館舉行，近日陸續接獲檢舉，有網友在社群媒體X平台留言，活動當天要帶汽油瓶前往縱火等留言，造成想要參加展覽民眾恐慌向警方檢舉。

刑警大隊科技犯罪偵查隊獲報，迅速分析留言帳號資料，鎖定25歲陳姓男子涉重嫌，後續報新北地方檢察署偵辦，並持法院核發搜索票，前往陳男在新北市住所搜索。

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警方派員赴陳姓男子家中搜索時，未發現縱火物品或器具；警方說，喜愛動漫同人誌的陳男，平時無業，與家人同住在五股區，因創立動漫角色粉絲數才200多人，比其他網友粉絲數還少，一時氣憤才在網路留言，目前已刪除留言及動漫角色。

警詢後依恐嚇公眾罪嫌把陳姓男子移送新北地檢署偵辦。警方表示，將針對網路恐嚇危安案，速查嚴辦，以維護社會秩序安全及保障民眾免於恐懼不安。（編輯：李錫璋）1130817