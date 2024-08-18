中市警打靶畫面被女友上傳抖音 分局將處分

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市警察局和平分局張姓員警將靶場受訓畫面傳給女友，被女友上傳抖音引發討論。和平分局今天表示，隨即告誡員警刪除下架，並將依違法情節予以申誡或記過等行政處分。

和平分局46歲張姓員警將去年7月21日在靶場舉辦槍枝分解結合測驗時的影像，私下與女友分享，而女友則將影片上傳抖音還打上「警察哥哥」褒愛外，並有穿著警服跟女友的貼臉親密照，結果被網友轉發到臉書社團引發討論。

和平分局督察組長洪坤寶對此回應指出，張姓員警將分局在靶場舉辦的槍枝分解結合測驗時的影像，與女友分享，而其女友又將影像上傳抖音播放，分局立即告誡張員刪除下架。

洪坤寶說，根據規定，因公務所取得影音資料，沒有經過機關授權不得擅自複製或外傳，和平分局並無授權張姓員警將受訓影片轉傳。

洪坤寶表示，張姓員警因一時失慮，將執行公務取得的攝錄影音資料私下傳給女友，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點的不當行為，分局除嚴正告誡及行政處分外，並將加強管考以維紀律。（編輯：謝雅竹）1130818