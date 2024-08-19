台中男邊逛超市邊吃遭勸離 噴店員辣椒水社維法裁罰
2024/8/19 15:28
（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中一名男子深夜到北區超市消費，多次違反規定在非飲食區飲食，不滿被店員勸離，再回超市竟朝店員臉部噴辣椒水，警今天表示，獲報到場查處，依違反社維法陳報裁罰。
台中市警察局第二分局指出，18日凌晨2時許，接獲報案，在北區進化路上一間超市有客人噴灑辣椒水，隨即派遣育才派出所員警趕赴現場，經了解是顧客不滿店員勸離，竟以辣椒水攻擊對方，導致顧客與店員發生衝突。
警方初步調查發現，20歲黃姓男子約於當天凌晨1時許在超市內購物，消費期間多次違反店內規範於非顧客休憩飲食區飲食，遭在場湯姓男店員發現，並請其離開現場。
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警方表示，黃男被勸離後疑心生不滿，1小時後再次返回店內消費，湯姓店員上前關切時，黃男突掏出辣椒水朝湯男臉部噴灑，另名蕭姓男店員見狀後上前制止並報警。
員警據報隨即趕往查處，到場時已無衝突情事，立即通報119將受傷湯男送往醫院治療，並將雙方帶回派出所釐清案情，警方指出，雙方都表達不欲提出告訴；至於黃男朝湯男噴灑辣椒水部分，則依違反社會秩序維護法加暴行於人的規定，陳報裁罰。（編輯：陳仁華）1130819
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