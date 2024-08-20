台中大雪山林道落石坍方 暫恢復單向通行

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）受連日大雨影響，台中市和平區大雪山林道28.1公里處今天發生落石坍方，造成道路被阻斷，警方表示，經廠商展開清理作業後，已暫時恢復單向通行。

台中市警察局和平分局上午9時15分許接獲民眾報案，指稱和平區大雪山林道28.1公里處發生落石坍方，造成道路被阻斷，雪山派出所立即派遣員警到場進行交通管制，確保現場安全。

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警方表示，抵達現場後，立即設置交通錐，並開啟巡邏車警示燈，提醒後方來車注意，以避免發生交通事故。同時，廠商也在現場迅速展開清理作業，已暫時恢復單向通行。員警持續在現場進行交通管制，以確保民眾安全。

此外，大雪山林道31公里處也發生路樹倒塌事件，警方指出，廠商已經對倒塌的路樹進行簡易排除，恢復通行。由於倒塌路樹壓壞了台電的電線，導致大雪山森林遊樂區全區停電，目前台電正積極搶修中。（編輯：謝雅竹）1130820