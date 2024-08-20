本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車
首頁 / 社會

台中大雪山林道落石坍方 暫恢復單向通行

2024/8/20 16:36（8/20 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受連日大雨影響，台中市和平區大雪山林道28.1公里處20日發生落石坍方，造成道路阻斷，員警到場進行交通管制，確保現場安全，經清理後已暫時恢復單向通行。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年8月20日
受連日大雨影響，台中市和平區大雪山林道28.1公里處20日發生落石坍方，造成道路阻斷，員警到場進行交通管制，確保現場安全，經清理後已暫時恢復單向通行。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）受連日大雨影響，台中市和平區大雪山林道28.1公里處今天發生落石坍方，造成道路被阻斷，警方表示，經廠商展開清理作業後，已暫時恢復單向通行。

台中市警察局和平分局上午9時15分許接獲民眾報案，指稱和平區大雪山林道28.1公里處發生落石坍方，造成道路被阻斷，雪山派出所立即派遣員警到場進行交通管制，確保現場安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，抵達現場後，立即設置交通錐，並開啟巡邏車警示燈，提醒後方來車注意，以避免發生交通事故。同時，廠商也在現場迅速展開清理作業，已暫時恢復單向通行。員警持續在現場進行交通管制，以確保民眾安全。

此外，大雪山林道31公里處也發生路樹倒塌事件，警方指出，廠商已經對倒塌的路樹進行簡易排除，恢復通行。由於倒塌路樹壓壞了台電的電線，導致大雪山森林遊樂區全區停電，目前台電正積極搶修中。（編輯：謝雅竹）1130820

#台中市警察局和平分局
#落石
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：