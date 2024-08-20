穿案發上衣調解中捷案 長髮哥：已和解盼撫平傷疤

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（中央社記者蘇木春台中20日電）中捷隨機殺人案今天再開調解庭，「長髮哥」許男與洪嫌達成和解，許男今天也穿著案發當天的上衣到場，他表示，算是象徵撫平傷疤，對他來說事件差不多結束了，接下來留給法院處理。

台中地院今天下午2時30分再開調解庭，因凶嫌洪男在看守所羈押中，由洪男的委任律師代表出席，被害人許男與委任律師吳映辰到場，雙方會談約1小時後達成和解。

許男接受媒體聯訪時表示，經討論過後已成功和解，和解金額為新台幣100萬元，雖然比上次調解開的金額較低，斟酌洪嫌自己沒有償還的能力，加上可能沒有那麼厭惡對方，「畢竟我沒有受到那麼嚴重的傷痛，希望給他自省的機會。」

他說，被害人呂姓高中生的父母今天未出席調解，呂父上次提出求償2300萬元，相信只是一個口號，但應該沒有求償的意願，中捷公司今天也未派代表出席。

許男今天穿上案發當天的上衣出席，衣服上充滿補丁及遭洪嫌以水果刀刺破的痕跡，他說，穿上這件衣服，算是象徵撫平傷疤，對他來說事件差不多結束了，希望生活平靜一點，不想再走這些流程，對加害人也不想給太多譴責，這些留給法院處理，對於法官量刑沒有太多想法，由法官準則來判定。

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許男也提到，開和解庭前收到洪嫌寫的道歉信，信中描述洪嫌的律師提出精神鑑定，但洪嫌認為這些都是逃避，律師則說是身為律師的職責。信件最後說，許男對和解可能內心會有掙扎，只希望犯的錯，還有機會讓許男在心中減少傷疤，能繼續平安生活，其他沒資格去要求，只求事件平息、大家平安。

台中捷運5月21日發生車廂持刀砍人案件，檢方調查，洪姓男子為讓大眾看見他並引發廢死議題關注，持刀隨機砍殺不特定乘客，造成呂姓高中生身中多刀，「長髮哥」許男臉部也遭砍傷、身上多處傷勢，檢方偵辦後依殺人未遂等罪將洪男起訴，台中地院上月已開庭審理。（編輯：謝雅竹）1130820