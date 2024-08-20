台中噪音車遭3度稽查 近2萬元罰單車主直呼吃不消

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中太平警分局持續執行噪音改裝車稽查，1名改裝機車車主，今年5月間第三次被攔下稽查，當場遭罰1萬2000元，累計共近2萬元罰鍰，讓他直呼吃不消，將找機車行改善避免受罰。

台中市警察局太平分局今天表示，太平警分局加強執行「靜城專案」，針對噪音超標的改裝車輛進行查緝，並不定期進行「環警監聯合稽查」勤務，今年1月至8月20日止，已通報噪音車輛2207件、取締改裝車輛151輛。

警方指出，今年5月17日於轄內實施「環警監聯合稽查」勤務時，發現20多歲曾姓男子騎改裝機車經過，因排氣管噪音過大被警方攔停，經查他的機車於今年3月12日、4月12日，已被稽查勤務攔停過2次，已被開罰共新台幣6000元的罰鍰，並通知限期改善。

台中市環保局人員當場認定，曾男車輛為二次改裝，且已是第三次遭攔下稽查，認定仍未改善，直接開罰1萬2000元罰鍰，累計開罰金額達1萬8000元。

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曾男得知遭重罰直呼吃不消，他表示，沒想到會被罰這麼多錢，坦承先前因工作忙碌沒時間改善，並將盡快找機車行換回原本排氣管，避免再遭攔查持續開罰。

太平警分局長沈能成表示，除將持續執行「環警監聯合稽查」，並於轄內各重要路段夜間加強編排警力機動稽查，針對疑似噪音車輛蒐證後，通報環保機關進行召回驗車並裁罰；如民眾發現汽、機車行駛道路上，有改裝致生噪音擾民之虞，可至環境部設置的「噪音車輛檢舉網站」檢舉。（編輯：黃世雅）1130820