男按摩性騷陌生女判拘役 女友出庭袒護偽證罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄張姓男子與女友散步時，搭訕陌生女子還幫其按摩挨告性騷，張男被判拘役45天確定後，雄檢認為張男的女友接連證稱陌生女子同意按摩涉犯偽證罪，偵結後依法起訴。

張男遭依性騷擾防治法送辦後，其女友在高雄地檢署偵查期間，出面作證是陌生女子同意按摩，但高雄地方法院法官根據受害女子證詞，不採信張男和女友辯詞，仍依違反性騷法等罪判處拘役45天，可易科罰金，經上訴二審，台灣高等法院高雄分院仍駁回上訴，全案定讞。

高雄地檢署檢察官在張男被判有罪後，認定張女接連在院檢偵審期間有做偽證之嫌，據此將張女依偽證罪簽分偵辦，全案偵結後依法提起公訴。

起訴書指出，張男民國111年11月20日晚間和張姓女友在鹽埕區大義街散步，行經一個公園時坐在公園木椅休息，當時旁邊還有一個陌生女子在場，張姓情侶便和陌生女子搭訕聊開。

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不過3人聊到一半時，張男突然自稱會按摩，並順勢蹲下幫陌生女子按摩腳踝、小腿等，女子認為被冒犯馬上制止「這樣很沒禮貌」，受害女子離去後隨即報警提告性騷，張男也因此被送辦。

但張男在檢警偵查時頻頻喊冤，辯稱「她有微微笑點頭說好」，張男女友也證稱女方同意按摩。但檢察官認為張女本就會維護男友清白，不採信2人說詞，偵結後仍將張男起訴。（編輯：李淑華）1130822