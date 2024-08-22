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長榮航空因罷工向工會求償 法院撤銷不當勞動行為

2024/8/22 21:04
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（中央社記者劉世怡台北22日電）長榮航空不滿108年罷工向工會及成員求償，遭勞動部裁決不當勞動行為。長榮請求撤銷，最高行政法院今天認定，長榮合法行使訴訟權，不構成不當勞動行為，撤銷裁決確定。

全案緣於，桃園市空服員職業工會於民國108年4月19日經大會決議通過啟動罷工程序，長榮航空空服員自同年6月20日開始罷工，長榮航空翌日即提起民事訴訟，向工會及工會成員求償3400萬元。

工會向勞動部申請裁決，勞動部不當勞動行為裁決委員會於109年2月底作成裁決，確認長榮請求工會會員給付3400萬元的行為，構成工會法的不當勞動行為，並命長榮航空應於內部網站「長榮航空企業入口網站」公告裁決主文14日以上，並將公告事證存查。

長榮航空不服裁決，提起行政訴訟，經一審台北高等行政法院判決駁回後，提起上訴，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院認為，雇主對於參加工會活動的勞工提起訴訟是否構成不當勞動行為，應權衡雇主行使訴訟權的合理性、正當性與其對工會團結權保障的侵害。

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二審指出，工會及其會員若有危害雇主權益的客觀行為事實，是否具有免責的正當事由，未訴請法院裁判尚難釐清者，雇主為維護權益，循由司法途徑解決糾紛，雖使工會及其會員因此受有應訴的不利益，但權衡訴訟權是受憲法保障的基本權，應認行使訴訟權具有正當性，不能論以不當勞動行為。

最高行政法院認為，本件事實明確，廢棄台北高等行政法院原判決，並自為判決，撤銷勞動部認定為不當勞動行為的裁決，並判決確認勞動部要求長榮航空公告裁決主文違法。全案不得上訴而確定。（編輯：蕭博文）1130822

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