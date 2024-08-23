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台中9個月大男嬰疑遭虐死 父母列關係人調查

2024/8/23 11:18
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中1名9個月大男嬰，昨天無呼吸心跳送醫不治，院方急救時發現男嬰身上有傷痕，男嬰父母聲稱是因趴睡造成窒息，對受傷原因避重就輕，檢警已將2人列為關係人朝傷害致死方向偵辦。

台中市警察局第三分局今天表示，警方於22日下午5時57分獲報，東區公園東路某民宅內，有1名9個月大的男嬰無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送往醫院救治，但到院急救後仍宣告不治。

警方指出，院方於急救時，發現男嬰身上有疑似瘀青不明外傷，懷疑案情不單純通報警方，經第三警分局組成專案小組展開調查，除調閱各項事證，並帶回男嬰的父親27歲廖姓男子及母親23歲甘姓女子分別詢問。

廖男與甘女2人在面對警方調查時，起初均供稱男嬰因趴睡造成窒息，對於男嬰受傷原因避重就輕，目前警方已將2人列為重要關係人，全案將報請檢察官會同法醫相驗遺體，以釐清男嬰死因，後續朝傷害致死罪方向偵辦。

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台中市政府社會局今天透過文字稿表示，全案家庭暴力及性侵害防治中心接獲通報後，即派遣社工前往醫院了解，並陪同家屬製作筆錄。本案已啟動司法調查，由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查。

社會局說明，男嬰家庭是其他縣市政府服務中的個案，男嬰平時與媽媽住在其他縣市，19日起回台中的爸爸家暫住。男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰的姊姊目前由其他親屬照顧。（編輯：謝雅竹）1130823

#台中市政府社會局
#台中市警察局第三分局
#虐童
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