台中男酒駕遭警攔查 聽阿嬤的話拒測遭開罰18萬

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市警方日前巡邏發現1輛車子行進不穩，攔查聞到車內濃濃酒氣，駕駛指稱只是在移車不會再開車，員警欲實施酒測時，駕駛急打電話給阿嬤後拒絕酒測，警方依規定重罰18萬元，並吊銷駕照。

台中市警察局第四分局今天說明，大墩派出所員警日前巡邏時，在南屯區惠中路三段與向學路口，發現1輛自小客車行車不穩，主動上前攔查，車內駕駛林姓男子（20歲）搖下車窗，即散發濃濃酒味，同車的兩名乘客早已醉到東倒西歪，員警見狀隨即示意停車受檢。

警方表示，林男下車後解釋原先車輛違停紅線擔心受罰，因此發動車輛將車移置停車格內，並再三保證不會再開車，央求員警當作沒看見發動移車行為，員警無法同意如此離譜請求，林男隨後提出撥打電話給阿嬤的請託，最終林男在與阿嬤通話後決定拒絕酒測。

警方追查了解，林男與友人於夜店暢飲後離去，因車輛違停紅線擔心被開罰單，3人決議由意識較清晰的林男將車輛停到合法停車格內，但可能因為酒精作祟影響其停車技術，因而被巡邏員警察覺酒駕事實，期間同車女性友人直呼員警「哥哥」，想藉此請求網開一面，但警察依舊不為所動。

警方指出，由於林男先前已有酒駕紀錄，擔心這次逃不過牢獄之災，幾經思量打電話向阿嬤求救，最終聽從阿嬤的話選擇拒測，依道路交通管理處罰條例規定重罰18萬元、吊銷駕照、當場移置保管汽機車，並強制參加道路交通安全講習。（編輯：謝雅竹）1130823