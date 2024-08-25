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雲林調查官涉洩密遭訴 調查局：從嚴懲處

2024/8/25 11:59
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（中央社記者林長順台北25日電）調查局雲林調查站陳姓調查官涉嫌於111年偵辦賄選案件時，涉嫌洩密遭雲林地檢署起訴。調查局今天指出，近期將召開考績委員會，從嚴懲處陳男行政責任，絕不寬貸。

檢方起訴指出，陳男於民國111年九合一大選期間，偵辦一起賄選案，為使案件順利偵辦，竟教唆他案在押被告出庭作偽證，並將偵查中資料交付他人閱覽，雲林地檢署日前依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。

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調查局今天指出，本案是調查局主動發掘並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，偵查期間，除全力配合司法調查外，並將陳男調離現職靜候查處，後經檢察官以陳男涉嫌洩漏國防以外秘密等罪提起公訴。

調查局表示，已依檢察官偵查結果完成行政調查，將於近期召開考績委員會，從嚴懲處陳男行政責任，絕不寬貸。調查局並重申維護行政中立的決心，要求全體調查人員嚴守紀律，恪遵法令，以符合國人期待。（編輯：張銘坤）1130825

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#調查局
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