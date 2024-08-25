嘉義女運將接單代儲點數 反成詐欺集團人頭帳戶

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）嘉義市40餘歲黃姓女計程車司機於白牌計程車群組接單代儲點數，未料竟成詐騙人頭帳戶。刑事局今天提醒，詐欺集團常以此手法進行第三方詐騙，藉機洗錢及詐財。

警政署刑事局發布新聞稿指出，計程車司機黃女於7月上旬在白牌計程車的LINE群組接單，客戶佯稱需「跑腿」服務，請黃女幫忙去超商購買2張價值新台幣3000元的APPLE PAY點數卡，再將條碼拍照傳回給他，最後將購買點數的6000元與車資100元一起匯至黃女個人銀行帳戶。

不疑有他的黃女便依照客戶指示完成交易，未料隔天卻收到銀行告知銀行帳戶被警示，經向警方查證後才知，有名李姓玩家向網友購買遊戲點數，但匯出6100元至指定帳戶後就遭對方已讀不回，而匯款帳戶即為黃女的銀行帳號。

黃女辛苦賺跑腿錢，不料卻因此反被詐騙集團利用為人頭帳戶。

刑事局提醒，近期詐欺集團常以加入多元計程車LINE群組，利用請求代購服務的第三方詐騙方式，要求司機代購點數並以贓款付帳，藉機洗錢及詐財。為免被詐欺集團利用又受訟累，不管是購買何種點數或任何理由，請注意「代購點數」關鍵字就是詐騙。（編輯：方沛清）1130825