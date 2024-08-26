男子赤裸上身搭機捷勸導離站 列關懷名單

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）一名男子25日晚間赤裸上身搭乘機捷，經通報由捷運警察協助處理，男子未騷擾旅客在抵達機場站後離去。

在網路流傳的影片中，赤裸上半身的男子不斷朝員警走去，遭捷運警察以雙手輕觸男子雙肩拉開距離，但男子隨即叫囂「不要碰我、為什麼碰我」，經捷運警察安撫後男子才坐下。

桃園市警局捷運警察隊副隊長李士衡接受媒體聯訪表示，桃捷警隊昨晚10時40分接獲桃捷公司通報，有一男性旅客裸露上身搭車，需捷警協助，警方獲報後，由於列車已接近A18高鐵桃園站，立即派出守望勤務員警前往與保全人員共同處置，並逐站增加至3名員警。

李士衡指出，這名男性旅客未帶上衣出門就前往搭乘機場捷運，但並無騷擾其他旅客情事發生，但男子情緒激動，警方不斷勸說安撫，並要男子坐下，為確保其他旅客安全隨車戒護，經過員警勸導後，這名旅客在抵達A13機場第二航廈站後自行離站。

航空警察局表示，在接獲捷運警察隊及桃園國際機場公司通知，第二航廈入境大廳南側有一名未著上衣男子遊蕩大吼，員警到場處置，但男子仍大聲喧鬧不聽勸阻，經向精神醫療緊急處置專線中心確認，男子符合精神衛生法強制就醫要件，為避免影響大廳秩序，立即依警察職權行使法對男子實施管束，並強制就醫。

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桃園大眾捷運公司表示，這名男旅客是在A22老街溪站計劃搭車，但因未穿著上衣遭站務人員婉拒，沒想到男子竟然利用多人進出車站時混入人群進入，隨車人員發現後立即通報行控中心，並由行控中心通知保全上車陪同，直至捷警於A18站上車接手處理。

桃捷公司指出，若發現旅客未著衣物，將依照桃園大眾捷運公司旅客須知第六條「未著衣物、穿著或攜帶不潔、惡臭或異味之衣著、物品影響他人或公共衛生」拒載，針對此案， 已設定這名男性旅客為關懷名單，在下次進站時注意其狀況。（編輯：張銘坤）1130826