謊稱黑道脅迫陽明交大生交付9萬元 男遭逮送辦

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）警方今天說，1名陽明交大學生日前在校園內遭陌生男子搭訕，男子謊稱有黑道背景脅迫交付新台幣9萬元得逞，已逮捕李姓男子，訊後依涉詐欺、恐嚇取財等罪嫌移送新竹地檢署。

新竹市警察局第二分局今天提供新聞資料指出，日前1名陽明交大學生在校園內行走時，遇到陌生男子搭訕，男子自稱有地方勢力（暗指黑道背景），臨時需要資金完成生意，以此方式脅迫這名學生提款，並交付9萬元現金得逞。

警方告訴中央社記者表示，經二分局受理報案後，發現這名李姓男子以類似方式作案多次，經調查至少6件以上，範圍北中南的大學皆有，主要是以國立大學的學生為目標，初估至少詐得20萬元。

警方說，後續鎖定李男躲藏地點，昨天持新竹地檢署核發拘票拘提李男到案，李男訊後依涉嫌詐欺、恐嚇取財案罪嫌等，移送新竹地檢署偵辦。

第二分局分局長林炎巨表示，警方重視校園安全，提醒學生若於校內遭遇可疑人物跟蹤尾隨或發生刑事案件，立即撥打110或至鄰近派出所報案，警方將全力偵辦，維護校園安全。（編輯：李淑華）1130826