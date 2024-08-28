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運毒集團屏東走私400公斤毒品 二審加重刑度

2024/8/28 12:01
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（中央社記者張已亷高雄28日電）潘姓等10人運毒集團民國110年企圖從海上走私400多公斤愷他命，遭海巡登檢時丟包毒品被查獲，經高雄高分院審理，加重潘姓等9人刑度，處5年10月至3年6月不等徒刑，可上訴。

台灣高等法院高雄分院發布新聞稿指出，運毒集團運輸第3級毒品愷他命數量達400多公斤，數量非常多，若毒品一旦上岸流入市面，勢必造成檢警追查困難，將荼毒多數民眾身心健康，危害非常大，原審對潘姓等9人量刑過低，改依刑法第47條第1項（累犯）、違反毒品危害防制條例等罪加重刑度，處5年10月至3年6月不等徒刑。

另外，吳姓幕後金主雖擔任居中聯繫及謀議運輸毒品計畫角色，但吳嫌在110年8月間因案入監執行，未參與後續討論與聯繫工作，原審判12年徒刑顯有過重，改判10年，均可上訴。

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全案起因吳嫌等人共謀走私愷他命，計劃從恆春地區上岸，聯繫潘姓實際運毒負責人110年7月規劃毒品接運，眾人在恆春某民宿討論搶灘地點與上岸方式，同年9月由2名嫌犯負責海上接運毒品，數人在岸邊待命負責陸上搬運及交付毒品，2嫌駕管筏出海從不明貨船接運重400多公斤愷他命得手。

2嫌返航遇海巡隊登檢，因深怕載運毒品遭查獲，自行決定將毒品包裹綁上浮筒並丟棄海上，計劃待海巡登檢後再尋回，不料當時天候不佳，無法順利尋獲，2嫌丟棄毒品包裹則被警方在滿州鄉海邊查獲，經檢警循線逮捕潘姓等10人，為縣警局歷年查獲最大宗毒品走私案，查扣愷他命369包，非制式手槍、子彈、膠筏、自小客車及衛星電話等證物。（編輯：李淑華）1130828

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