邁向復元 澎湖地檢署助藥癮者重拾新生

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖地檢署今天舉辦「減少傷害，邁向復元」課程，期協助藥物成癮者，逐步脫離毒品控制，早日幫助藥癮者及其家庭脫離毒品的困擾，邁向健康與復元。

「澎湖什麼都行，就是毒品不行」，澎湖地檢署攜手利伯他茲教育基金會今天舉辦「減少傷害：藥物成癮者的復元之路與支持策略」課程，邀請基金會副執行長張祺及陳鳴敏2位專家，藉由專業的輔導與支持策略，傳遞減少傷害理念，幫助藥物成癮者及其家庭應對戒癮過程中的困難與挑戰，重拾健康與希望。此課程，讓受保護管束人及更生保護會澎湖分會志工獲益良多。

澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠表示，毒品成癮高度依賴性導致戒斷過程艱難且充滿反覆，藥癮者不僅需面對生理上的戒斷反應，還需克服心理上的困境，推出「減少傷害」的介入取向作為戒癮的核心策略，期能幫助藥癮者逐步降低毒品使用，對自身、家庭及社會的負面影響，並提供心理、社會及財務上的重建等多元的支持服務逐步走向康復。

陳鳴敏透過自身經歷，深入剖析女性藥癮者的特徵樣態，並探討男性與女性在藥物成癮過程中的初發因子及復元因子的不同之處。女性藥癮者往往面臨更多來自家庭、社會壓力的影響，復元過程中所需的支持系統也更為複雜，因此在輔導過程中，需要更具針對性地提供關懷與協助，尤其「性別因素在藥物成癮與復元中扮演著重要角色，透過理解這些差異，才能制定更有效的介入策略，幫助成癮者走向復元。」

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張祺則以利伯他茲基金會的治療性社區復元資源，希望藉由多方的協助，幫助藥癮者及其家庭能夠早日脫離毒品的困擾。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，未來將持續推動針對藥物成癮者的多元課程，從戒癮輔導、心理諮商、社會復歸等不同層面，提供全面性的支持與協助，將結合專業資源，並根據個案需求靈活調整，致力於打造更有效的復元系統，期望透過持續的努力，幫助更多藥癮者走向康復、重返社會，營造一個更安全與和諧的環境。（編輯：李淑華）1311024