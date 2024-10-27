桃機二航廈行李輸送設備火警 機場營運未受影響

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）桃園國際機場第二航廈B2行李轉盤設備今天發生火警，機場公司表示，是滾輪磨擦生熱引燃防護網產生火花，作業人員隨即以滅火器撲滅火勢，行李輸送作業及機場營運未受影響。

今天上午有民眾在社群軟體中發文表示，第二航廈地下室冒出濃煙，而且還有燒焦的臭味，甚至還有消防車抵達，並張貼多張照片，由於是桃園機場，引發網路上民眾討論。

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桃園國際機場公司發布聲明表示，上午9時15分，第二航廈B2地下行李處理場16號轉盤輸送帶設備異常，滾輪磨擦生熱引燃防護網產生火花，機場公司火警發報系統收到警報訊息，營運控制中心立即啟動應變，現場作業人員隨即利用工作現場滅火器進行處置，火勢於9時22分撲滅。

機場公司指出，後續經檢查輸送帶設備未受損，所幸當時轉盤上沒有行李，在檢查過後於10時恢復系統正常運作，事件未影響行李輸送作業及機場營運。（編輯：張銘坤）1131027